As datas da 4.ª edição do certame, que reúne “todas as artes e culturas”, foram hoje anunciadas pela Câmara de Évora, em comunicado, no qual divulga também que a edição de 2022 do Festival Imaterial, que arrancou no ano passado, vai decorrer de 20 a 28 de maio.

As próximas edições destes dois eventos culturais vão ser lançadas pelo município alentejano na conferência WOMEX – Worldwide Music Expo, que se realiza no Porto, a partir desta quarta-feira e até domingo.

No que respeita ao Festival Artes a Rua, a última edição foi promovida em 2019, reunindo mais de 300 participantes, que protagonizaram mais de 100 espetáculos, incluindo cinema, dança, teatro, escultura, fotografia, música, performance, teatro ou literatura, entre outras áreas artísticas.

O próximo verão marca o regresso do evento, “depois de dois anos de interregno devido à pandemia” de COVID-19, provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, disse hoje o município.

“Em Évora, durante a primeira quinzena de agosto, as praças e as ruas são lugares de afetos e fruição de músicas de todo o mundo, que resultam de muitas tendências estéticas, que dialogam com as tradições, construindo permanentemente a identidade dos povos”, assinalou.

Durante o festival, estas mesmas ruas e praças “são lugares de encontro com a música, a dança, o teatro, a performance, o circo contemporâneo, as artes visuais”, sublinhou a autarquia.

O Artes à Rua tem como compromisso “mediar a relação entre as pessoas e os lugares patrimoniais da cidade, a partir de objetos artísticos”, explicou à agência Lusa o programador do festival, Luís Garcia, em edições anteriores.

Mais cedo, já em maio, arranca o 2.º Festival Imaterial – Património Pensado e Vivido, que pretende promover o Património Imaterial da Humanidade consagrado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), do qual o cante alentejano faz parte, desde 2014, bem como o fado ou o flamenco, entre outros géneros musicais.

Trata-se de um “festival que assenta no diálogo entre culturas distintas, entre passado e presente, entre património edificado e património que só existe dentro dos seus intérpretes, em busca de um reconhecimento do outro e de valorização das diferenças”, argumentou a câmara.

Na WOMEX, onde os festivais vão ser apresentados, Évora vai estar representada através de um ‘stand’ desenvolvido pela equipa de missão da candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura 2027.