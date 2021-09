O Festival Bairro da Música arranca esta sexta-feira, 1 de outubro, Dia Mundial da Música, com o concerto de Jorge Palma no Teatro Municipal de Ourém. No sábado, dia 2, é a vez de Pedro Moutinho homenagear Amália Rodrigues, assinalando o centenário da fadista, no Teatro Bernardim Ribeiro em Estremoz.

Já no domingo, 3 de outubro, Vicente Palma apresenta-se no Centro Cultural Malaposta, em Odivelas, com a convidada especial Emmy Curl.

"Idealizado com o objectivo de proporcionar o reencontro dos artistas com o respectivo público e, juntos, celebrarem a música depois deste ano e meio tão atípico", o Festival Bairro da Música – promovido pela agência Bairro da Música – acontece de 1 de outubro a 5 de novembro por todo o país, num total de 10 concertos em 10 salas de espectáculos.

Depois do fim de semana de estreia, o Festival Bairro da Música continua no dia 9 com Blind Zero no Espaço Vita, em Braga, e Zeca Medeiros, no Coliseu Micaelense em Ponta Delgada. Seguindo-se: Rui David, a 24, no Auditório CCOP no Porto; The Happy Mess, a 25, no Teatro Maria Matos em Lisboa; Hugo Negrelli, a 29, na Casa da Música Francisco Alves Gato em Mafra; Joana Alegre, a 30, no Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra; e Teresa Salgueiro, dia 5 de Novembro, no Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra.

Os bilhetes para os concertos do Festival Bairro da Música já estão à venda. Consulte toda a informação no site oficial.