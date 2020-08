O evento abrange, durante sete dias, as zonas do Intendente, Anjos, Pena e Arroios e tem entrada gratuita nas iniciativas com reservas e lotação limitada, de acordo com as normas de segurança da Direção-Geral da Saúde.

De acordo com a organização, a realização deste evento tem este ano mais sentido, já que o festival “sempre deu particular atenção às pessoas em situações de vulnerabilidade, independentemente da origem dessa condição: discriminação social, isolamento, racismo”, e foca-se nesta edição também “nos que vivem e dependem de um dos setores mais afetados por esta crise: a Cultura”.

“Foram os primeiros a parar e serão dos últimos a retomar uma vida plenamente normal. Também eles pertencem, noutro contexto e com outros contornos, a um grupo com pouca proteção social. É também a pensar em todos os artistas, técnicos, produtores e outros profissionais do espetáculo que não paramos”, escreve, numa nota.

Os concertos, no Quartel da GNR, na Rua Jacinta Marto, iniciam-se na quinta-feira, dia 20 de agosto, com Pedro Salvador e Madalena Victorino e Companhia Limitada: o Concerto, seguindo-se Filipe Sambado na sexta-feira seguinte (dia 21), António Zambujo e Jon Luz, com Do Fado à Morna, no sábado (dia 22), o encerramento decorre no domingo (dia 23) com Ayom.