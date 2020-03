A edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção não se vai realizar, confirmou a organização em comunicado enviado à imprensa. As semifinais e a final do concurso estavam agendadas para maio, em Roterdão (Países Baixos).

A União Europeia de Radiodifusão refere que ao longo das últimas semanas foram “exploradas várias opções alternativas que permitissem que o concurso fosse por diante”, mas a “incerteza gerada pela transmissão da doença COVID-19 pela Europa – e as restrições postas em prática pelos governos dos participantes e pelas autoridades holandesas – fez com que fosse tomada a difícil decisão de que é impossível continuar com o evento ao vivo como planeado”.

"Estamos tão comovidos quanto o facto de o Festival da Eurovisão não se poder realizar em maio e sabemos que toda a família Eurovisão, em todo o mundo, continuará a oferecer amor e apoio um ao outro neste momento difícil", diz a organização.

