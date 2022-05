“Estes são os trunfos perante esta atualidade confusa de excesso de informação, em tempos de guerra”, argumentou o Município de Montemor-o-Novo, em comunicado enviado à agência Lusa.

Com as iniciativas programadas e as ‘estórias’ que vão ser contadas no evento, a decorrer em diversos espaços da cidade alentejana, será possível regressar “aos afetos, aos abraços, aos olhos nos olhos, sem máscaras, aos sonhos em conjunto, à poesia e ao amor”, acrescentou.

Sob o lema “Olhe, Escute e Pare! Atão, Nã Vais à Festa?”, o festival é organizado pela TRIMAGISTO - Cooperativa de Experimentação Teatral, com direção artística de Carlos Marques.

Ao longo dos três dias, o programa inclui sessões de contos e de ‘spoken word’ (palavra falada, em português), concertos, cinema de animação, teatro e poesia, resumiu a organização.

Um conjunto de iniciativas que vai ser realizado “sempre com a consciência de que é urgente parar o tempo, escutar com atenção e produzir pensamento”, acrescentou a TRIMAGISTO, em comunicado enviado também à Lusa.

Para o dia inaugural, quinta-feira, a partir das 21h00, estão previstos a sessão “Livre Canto”, com Pedro Moreira e Lucia Caroço (Calcanhar d´Aquiles), e um espetáculo de ‘stand-up comedy’ com Pedro Luzindro, no Pátio dos Contos, na Biblioteca Municipal.

A Biblioteca Municipal de Montemor-o-Novo volta a ser ‘palco’ do Festival da Palavra – Festa dos Contos, na sexta-feira, com “Histórias para ganhar tempo”, de Renata Bueno e Tâmara Bezerra, a iniciativa “Eu sou bocados de ti”, por alunos locais, uma sessão de contos e espetáculos de comédia e poesia.

No último dia, a programação arranca no Mercado Municipal, de manhã, com uma sessão de contos protagonizada por Kiara Terra, seguindo-se, na biblioteca, o lançamento do livro “O Grande Avô Lafaek”, de Carlos Canhoto e com narração de Silvia Romero.

O programa inclui ainda mais sessões de contos, ao longo do dia, poesia na rua, o “Tiny Garden Concert Planície”, por Noitibó, ou a exibição da curta-metragem de animação "O Carpinteiro de Papel", de Renata Bueno e Daniel Medina.

O Cineteatro Curvo Semedo vai ‘entrar’ também na festa, neste último dia, ao acolher o espetáculo “Último Inverno”, de Fernando Guerreiro e Pilar Puyana, com o certame a fechar na biblioteca, com o concerto “Lúdico”, por Pedro Esteves.