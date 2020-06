Depois de uma primeira edição, em agosto do ano passado, que ‘ofereceu’ 47 obras de arte a Figueiró dos Vinhos, o Fazunchar regressa àquela vila entre 15 e 23 de agosto, estendendo-se às freguesias de Aguda, Arega e Campelo, disse à Lusa a curadora do festival, Lara Seixo Rodrigues, da Plataforma de Intervenção Artística Mistaker Maker.

No ano passado, pelas ruas de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, foram criados murais que tiveram como fonte de inspiração o pintor naturalista José Malhoa e seus contemporâneos, que transformaram aquela vila num "ponto nevrálgico" da arte portuguesa entre o final do século XIX e o início do século XX.

Este ano, não há um tema, mas os objetivos do festival “mantêm-se os mesmos”.