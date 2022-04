O SWR Barroselas Metalfest vai assinalar o 25.º aniversário entre sexta-feira e sábado, com uma versão reduzida, por causa do impacto da pandemia de COVID-19, e ainda “mais relaxada”, a que deu o nome de SWR Feast.

“Este ano decorreria a 25.ª edição do festival, caso a maldita pandemia não nos tivesse derrubado. Nesta fase de transição e como modo de celebração optámos por experimentar algo diferente com o SWR Feast, um evento mais relaxado e de confraternização, um festim de boa onda ao som de alguns dos artistas mais extremos da atualidade”, pode ler-se na página do evento que acontece, anualmente, em Barroselas, no concelho de Viana do Castelo.

Hoje, a partir das 19:30, o SWR Café abre as portas aos Speedemon para a final da Metal Battle Portugal, que os junta a Boulder e Grievance, para determinar quem vai representar Portugal no Wacken Open Air, na Alemanha, em agosto.

Durante a noite de hoje, Barroselas vai ainda receber os portugueses Besta, bem como os norte-americanos Skeletal Remains, os polacos MGLA, os suecos Nekromant e os noruegueses Deathhammer.

No sábado, o SWR Feast vai acolher Alcoholocaust, Midnight Priest, Equaleft, Sijjin, Simbiose e Fili Nigrantium Infernalium (em substituição de Decayed, num concerto “único” a partir do disco “A Era do Abutre”, lançado em 1995), bem como os destaques da noite: Autopsy e Birdflesh.

O festival de Barroselas aconteceu pela primeira em 1998 e não se realizou em 2020 e 2021 devido ao impacto da pandemia de COVID-19.