O festival, que cumpre a 24.ª edição, conta este ano com 10 concertos a realizar entre o próximo dia 8 e o dia 5 de junho, em palcos como o Cine-teatro da Nazaré, a sala do Clube de Jazz de Valados dos Frades e a marginal da Nazaré, no distrito de Leiria.

O concerto inaugural, protagonizado pela Big Band do Município da Nazaré e FF, acontece no sábado, no cine-teatro da vila piscatória, sala que acolherá igualmente o segundo espetáculo do cartaz, a 15 de maio, com Salvador Sobral e Alma Nuestra.

De acordo com a informação disponibilizada na página do festival, ambos os concertos estão já esgotados.

O festival prosseguirá, ainda na Nazaré, no dia 23 de maio, com a DixieNaza Jazz Band, a apresentar-se ao ar livre, na Marginal, pelas 15h00.

Os restantes concertos da edição deste ano terão lugar em Valado dos Frades, freguesia onde nasceu o festival, com a Sala do Clube a receber o Jeffery Davis Quintet (27 de maio), o Gileno Santana Trio (dia 28), José Pedro Coelho com Passarola Voadora (dia 20) e um concerto comentado de Isabel Rato Quinteto, no dia 30.

Em junho, na mesma sala, a programação inclui LAB – Ricardo Pinheiro e Miguel Amado (dia 3), Sofia Ribeiro Quarteto, no dia 4 e, a fechar o festival, no dia 5, Mário Costa, com Oxy Patina IV.

O Festival de Jazz de Valados dos Frades nasceu na Biblioteca Instrução e Recreio (BIR), há 32 anos, e foi pioneiro na divulgação deste género música na região do Oeste, primeiro através da realização de concertos pontuais, integrados em outras iniciativas da coletividade, e depois, a partir de 1992, com cartaz próprio, sendo organizado ininterruptamente desde 1999.

Com direção artística do maestro Adelino Mota, e organizado por um grupo de 15 voluntários, o festival descentralizou a programação para apresentar concertos na Nazaré, desde 2017, nomeadamente para a comemoração do Dia Internacional do Jazz, e concertos ao ar livre.

O preço dos concertos varia entre os 10 e os 12 euros, com descontos para estudantes e sócios.