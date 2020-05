Em tempo de pandemia, a S. A. Marionetas – Teatro e Bonecos vai avançar com a organização do festival Marionetas na Cidade, “este ano adaptado às restrições às deslocações entre países” e, segundo o diretor artístico, José Gil, “com a particularidade de ser feita apenas com artistas residentes em Portugal”.

Nesse sentido, a companhia abriu, pela primeira vez, candidaturas para a participação no festival, sendo uma das condições para a companhias candidatas a “apresentação de espetáculos de exterior”, acrescentou o mesmo responsável.

“Felizmente a produção de teatro de marionetas em Portugal tem vem cada vez maior e, uma vez que a S.A. Marionetas passa grande parte do ano a trabalhar no estrangeiro nem sempre se consegue ter tempo para acompanhar todos os novos projetos que vão surgindo”, afirmou José Gil, justificando a opção pela abertura de candidaturas que decorrem até ao dia 15 de junho.

A seleção das candidaturas será feita pela companhia organizadora do evento a S.A. Marionetas.

O festival conta mais uma vez com o apoio da câmara municipal, que subsidia com 12 mil euros a edição deste ano, cujo orçamento ainda não está fechado, mas que José Gil estima que será “inferior ao dos anos anteriores” já que face à crise provocada pela pandemia da COVID-19 a companhia vai optar por “não solicitar o apoio do comércio e empresas locais”.

O festival de marionetas de Alcobaça é o mais antigo da zona centro do País.

A S.A. Marionetas – Teatro e Bonecos é uma companhia profissional radicada em Alcobaça, no distrito de Leiria, que desde 1979 produz originais em português, promovendo e divulgando o teatro de marionetas.

A companhia tem ainda participado em vários festivais em Portugal e no estrangeiro, tendo representado o país em eventos em Itália, Alemanha, França, Espanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, República Checa, China, Eslováquia, Macau, Cazaquistão, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, Áustria, Irão, Tailândia.