"São seis países presentes: Bélgica, França, Canadá e Alemanha e a Inglaterra, além de Portugal. 16 espetáculos, um deles é um concerto, num conjunto de 37 apresentações, dois ‘WIP - Work In Progress’, uma criação própria em parceria com o Balleteatro, que também faz este ano 30 anos", revelou hoje o diretor artístico do FIMP, Igor Gandra.

Na apresentação do programa, aquele responsável destacou a diversidade da programação do FIMP, distribuído por oito espaços da cidade, num total de 40 momentos de encontro com o público.

Nesta edição, o programa é percorrido por grandes questões coletivas que marcaram a história da humanidade, como é caso do espetáculo "Happy Birthday 30 + 30", uma coprodução do FIMP com o Balleteatro, da autoria de Paulo Duarte.

O diretor artístico do festival destacou ainda a estreia nacional da obra "Alecrim vs Manjerona", da autoria da Jangada Teatro, que está em cena entre 17 e 20 de outubro no Mosteiro São Bento da Vitória, bem como o espetáculo "Don't we deserve grand human projects that give us meaning?", de Robbert&Frank Frank&Robbert/Campo, que sobe à cena a 18 e 19 de outubro no auditório do Teatro do Campo Alegre.