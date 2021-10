A iniciativa conta com a parceria da Câmara Municipal do Funchal e visa “consolidar a certeza do poder encantador e transformador da marioneta, pretendendo contagiar, uma vez mais, o público para esta arte”, lê-se na informação divulgada.

Entre outros, o programa indica que o Mariofa traz ao ecrã do Teatro do Funchal o "Poemário Visual de Gaia", de Ines Pasic, contando ainda com a presença de várias companhias regionais e nacionais.