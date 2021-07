Em comunicado, o município de Guimarães, no distrito de Braga, sublinha que o festival nasceu “para desconstruir a ideia de que a música clássica, ou de componente erudita, não está ao alcance de todos”.

Daí a aposta na diversificação dos locais de apresentação dos espetáculos, que este ano chegam também à montanha da Penha.

O concerto de abertura, pela Orquestra de Guimarães dirigida pelo maestro François Benda e com a pianista Elina Gotsouliak como solista convidada, está marcado para o Paço dos Duques, com transmissão em ‘streaming’ no Facebook do município.

No dia 16 de julho, os Jovens Solistas do Conservatório de Guimarães apresentam-se em recital na Sala da Duquesa do Paço dos Duques de Bragança.

Nesse mesmo dia, o jardim do Museu de Alberto Sampaio recebe o Quarteto de Cordas de Guimarães.

O terceiro e último dia do festival dispersa-se pelo espaço público, numa jornada ‘non-stop’, que arranca pelas 10:30, com o Quarteto de Metais da Banda Filarmónica de Moreira de Cónegos a atuar na Rua Aristides Sousa Mendes, junto à estação inferior do teleférico.

Depois, será a vez do Ensemble de Trompetes da Banda Musical de Caldas das Taipas subir até ao Largo da Comissão da Penha, onde atuarão também os Jovens Cantores de Guimarães.

De tarde, haverá um recital a cargo do Quinteto Sinestesia, no Instituto de Design de Guimarães, onde também atuará o Ensemble de Clarinetes da Universidade do Minho.

Os dois últimos momentos estão marcados para o Largo Condessa do Juncal, com recitais do Ensemble de Trombones - Slide Bones Symbiosis e de Simant Duo.

Todos os momentos do programa estão classificados para público maior de 6 anos, sendo a entrada livre, embora limitada à capacidade dos espaços de apresentação.

É necessário efetuar reserva para cada um dos concertos através da plataforma.

“Todo o evento está organizado de forma a respeitar as normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde para o momento pandémico que atravessamos”, vinca o comunicado.

O “Guimarães Allegro” é organizado pelo município de Guimarães, com o apoio do Conservatório de Guimarães, Paço dos Duques, Museu de Alberto Sampaio, Direção Regional de Cultura do Norte, Instituto de Design de Guimarães e Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha.