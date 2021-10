O festival realiza-se nas igrejas do centro histórico de Santarém que possuem “órgãos de tubo ibéricos em perfeitas condições de utilização", numa organização da Câmara, da Dioceses e da Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

A edição deste ano do FÓS, que vai decorrer na catedral de Santarém e nas igrejas de Marvila, da Piedade e da Misericórdia, tem o apoio da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, inserindo-se no projeto “Mosaico”, financiado por fundos europeus, afirma a nota.

O programa está disponível em https://www.cm-santarem.pt/images/santarem/rpc/2021/Noticias/10_outubro/Programa_A4.pdf.