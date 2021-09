O certame, produzido pela companhia Varazim Teatro, e que se realiza entre 22 de setembro e 2 de outubro, vai englobar oito espetáculos e uma série de atividades paralelas no âmbito da música, do cinema e do pensamento através de mesas de reflexão.

Eduardo Faria, diretor artístico do evento, partilhou que “a paragem devido à pandemia deu tempo se pensar melhor nesta edição de 2021, numa reflexão que potenciou uma maior abrangência para o festival para acolher mais públicos.

“Preparamos espetáculos acessíveis a toda a família, alguns pensados para os mais pequenos, mas também tivemos uma preocupação com a acessibilidade. Em algumas apresentações haverá áudio descrição para os invisuais e também tradução para língua gestual portuguesa”, partilhou o responsável.

No âmbito da inclusividade esta edição do ‘É-Aqui-in-Ócio’ terá, pela primeira vez, uma bolsa de voluntários a colaborar com a organização e entregou a responsabilidade do ‘catering’ nas atividades paralelas a uma instituição de local dedicada a pessoas com deficiência.

Na sustentabilidade, o certame instituiu regras para o combate ao desperdício e utilização produtos amigos do ambiente, e através de uma parceria com uma marca automóvel terá uma viatura elétrica de apoio à logística do evento.

Ao contrário de outros anos, e ainda pelas contingências da pandemia, esta edição terá todas as atividades concentradas no Cine-Teatro Garrett, a maior sala de espetáculos na Póvoa de Varzim, o que também permitiu uma maior abrangência nas atividades paralelas.

“Desde a sua criação o É-Aqui-in-Ócio’ teve a intenção de ser um festival de vários palcos em diferentes locais da cidade, mas, este ano, e compreensivelmente, decidimos que essa condição não ia acontecer. A Cultura é segura se souber prever os riscos que podem advir, e resolvemos que será apenas dentro de portas e de forma controlada que festival vai acontecer”, revelou Eduardo Faria.

Quanto à programação, o primeiro espetáculo em palco será ‘Damas da Noite, uma farsa de Elmano Sancho’, logo a 22 de setembro, merecendo destaque, dois dias depois, a peça ‘Semente “o homem que plantava árvores”’, de Ajidanha, que terá tradução para língua gestual portuguesa e também áudio descrição.

A 25 de setembro será apresentado ‘De Risa en Risa’, de Aziz Gual, um espetáculo especialmente vocacionado para um público infantojuvenil, que a 1 de outubro também pode assistir a ‘Jojo’, por Borja Ytuquepintas, outra das peças em que estará disponível a áudio descrição.

A fechar esta 12.ª edição do ‘É-Aqui-in-Ócio’, a 2 de outubro, será levada à cena a peça ‘À Espera de Beckett ou QuaQuaQuaQuade’, de Jorge Louraço.

Todos os espetáculos estão agendados para as 21h30, e os preços dos bilhetes terão um preço máximo de sete euros, havendo descontos para estudantes, reformados, menores de 25 anos e maiores de 65, desempregados, pessoas portadoras de deficiência, grupos de 8 pessoas e associados ou amigos da Varazim Teatro

Além do habitual suporte da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim para a sua realização, o ‘É-Aqui-in-Ócio’ entrou este ano no lote de iniciativas nacionais que contam com o apoio da Direção-geral das Artes.