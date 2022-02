O festival decorre até 25 de março e reparte dezena e meia de peças pelo Teatro-Cine, Casa Varela e Jardim do Cardal, em Pombal, e por sete das 13 freguesias e uniões de freguesia do concelho.

Segundo o município, que assume a organização do festival em parceria com o Teatro Amador de Pombal, o evento reveste-se “da maior importância para a afirmação cultural” do território.

Nesse sentido, refere uma nota hoje divulgada, a programação descentralizada procura “estimular novos públicos para a cultura”, numa lógica de “formação de públicos, valorização da cultura nas mais diversas disciplinas artísticas e, em especial, a promoção do teatro”.

“Tochas e Telmo - Temos alguma coisa”, espetáculo de humor com Pedro Tochas e Telmo Ramalho, abre o festival no dia 4 de março, no Teatro-Cine de Pombal.

O grupo de teatro da ADAC interpreta “8.º Mandamento” no Carriço a 5 de março, dia em que o Grupo Amador de Teatro de Almagreira leva à freguesia da Redinha a peça “Um sonho de uma noite de verão”.

A 6 de março, o salão da filarmónica de Vermoil recebe o “Banquete”, do Teatro Amador de Pombal.

Ajidanha, de Idanha-a-Nova, visita Pombal com “Semente - O homem que plantava árvores”, espetáculo que apresenta no dia 11 de março no Salão Polivalente de Almagreira.

O Teatro Meridional também integra a programação desta edição do festival, com “Ilhas”, que sobe ao palco do Teatro-Cine de Pombal no dia 12 de março.

No mesmo espaço, a 13 de março, há sessão dupla de “A cor do limão”, pela Andante Associação Artística.

“João e o Pé de Feijão”, do Partículas Elementares, percorre nos dias 18, 19, 20 e 21 as freguesias de Abiul, Carnide e Meirinhas, com representação agendada também para o Teatro-Cine de Pombal.

A 19 de março, a Casa Varela recebe “Nada”, Javi Tirado, dia em que Angel Fragua interpreta “Anjo” no Teatro-Cine.

O festival de Pombal encerra no dia 25 de março, no Jardim do Cardal, com “A Feira”, pela Companhia 360º.