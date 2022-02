Em comunicado, a associação Ajagato, entidade promotora do Litoral EmCena, em parceria com os municípios de Sines e Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, fez hoje um “balanço positivo” do primeiro ano da iniciativa, destacando “os números da assistência e a qualidade dos espetáculos”.

“Mesmo com restrições da lotação de público em sala e também ao ar livre [devido à pandemia de COVID-19], passaram pela assistência 3.868 espetadores em 44 sessões, 12 das quais lotadas”, referiu a organização.

De acordo com a associação Ajagato, o festival, que decorreu entre os meses de maio e dezembro do ano passado, sofreu “alterações à sua programação” e foi obrigado a cancelar alguns espetáculos.

Ainda assim, e apesar da pandemia, o projeto intermunicipal, conseguiu concretizar 44 das 50 sessões de teatro inicialmente previstas, adiantaram os promotores.

“Na atual conjuntura, o número de espetadores não pode deixar de ser visto como um grande resultado deste festival lançado e concretizado na costa alentejana em plena pandemia, bem como a elevada qualidade dos espetáculos”, lê-se no comunicado.

Por essa razão, a organização distinguiu os espetáculos mais votados pelo público, com a entrega “simbólica” de um certificado oficial às companhias de teatro.

“Snowed In”, pela companhia alemã Bodeacker & Neander, “Pourquoi les vieux, qui n’ont rien à faire, traversent-ils au feu rogue”, pelo grupo vindo de França Collectif 2222, e “Um Ivanov”, pela companhia portuguesa A Barraca, foram os distinguidos.

Esta primeira temporada do Litoral EmCena contou com a participação de companhias nacionais e estrangeiras, as quais levaram aos diferentes palcos de várias localidades destes dois concelhos do litoral alentejano “espetáculos com estilos e linguagens diferentes”.

As companhias portuguesas A Comuna, Fontenova, A Barraca, Teatro Só, Este – Estação Teatral, Varazim Teatro, Artistas Unidos, o grupo 'da casa' Gato SA e uma produção do ator Pedro Diogo fizeram parte da programação.

Diversas companhias internacionais estrearam-se em palcos nacionais, através desta iniciativa, como Bodecker & Neander (Alemanha), Collectif 2222 (França) e Giraffe Royal Theatre (Estónia).

A par dos espetáculos, decorreram também exposições de acesso livre e workshops temáticos direcionados para profissionais de teatro.

O Litoral EmCena é um projeto intermunicipal promovido pela AJAGATO, em parceria estratégica com as Câmaras Municipais de Santiago do Cacém e de Sines, com cofinanciamento do programa operacional regional Alentejo 2020.