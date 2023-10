Integrada na programação do Folio Ilustra, com curadoria de Mafalda Milhões, será inaugurada, no domingo, a exposição “São os sonhos que seguram o mundo com a sua órbita", dedicada ao Nobel português José Saramago (1922- 2010).

A mostra será inaugurada pela presidente da Fundação José Saramago, Pilar Del Rio, e será antecedida de algumas ações de homenagem ao escritor, entre as quais um 'workshop' de leitura encenada, intitulado “Na minha livraria eu leio Saramago”, a cargo do ator Pedro Giestas.

“Estes textos serão posteriormente lidos durante a sessão 'Uma Casa para Saramago', integrada na exposição”, disse à agência Lusa a livreira e proprietária da livraria, Mafalda Milhões.

A homenagem a Saramago será ainda marcada pela plantação, no jardim da livraria, de uma oliveira que simboliza a união entre as diferentes “Casas” de José Saramago e a livraria Bichinho de Conto, instalada numa Escola Primária do Plano dos Centenários, tal como a fundação.

“A plantação da oliveira tem um grande simbolismo e uma grande significado, porque se trata de uma oliveira que vai ser trazida da vila de Lavre [no concelho de Montemor-o-Novo], onde José Saramago escreveu a sua obra seminal 'Levantado do Chão'”, disse a livreira à Lusa, sublinhado que a árvore será oferecida pelo presidente da junta de freguesia à época em que foi escrita a obra.

Após a inauguração da mostra, que marca o fim das atividades do Folio Ilustra e o início da temporada da livraria Bichinho de Conto, a curadora promoverá ainda, no encerramento do festival, uma homenagem ao livreiro José Pinho, fundador e mentor do Folio, que morreu em maio deste ano.

“Todos os anos, no dia 23 de abril", Dia Mundial do Livro, a dois dias do 25 de Abril, "nas livrarias do ‘Zé’, ofereciam-se cravos aos leitores e no domingo vamos oferecer cravos no Folio, homenageando o Zé, o seu gosto pelos livros e tudo o que fez em prol das livrarias independentes e dos leitores livres”, explicou Mafalda Milhões.

O Folio decorre em Óbidos, no distrito de Leiria, até domingo, com um programa que teve início no passado dia 12 e que integra 14 mesas de autores, 108 conversas e tertúlias, 40 apresentações e lançamentos de livros, 40 espetáculos e concertos, 21 exposições e 18 sessões de leitura e poesia na vila.