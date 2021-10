Apresentado como “o único festival em Portugal totalmente dedicado à Guitarra Portuguesa”, o evento, que tem direção artística de Custódio Castelo, vai decorrer na Igreja do Espírito Santo (5 de novembro), no Cineteatro de Almeirim (dia 6), no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim (dia 12) e, de novo, no Cineteatro de Almeirim (dia 13), sempre às 21h30.

O primeiro espetáculo é gratuito, custando os bilhetes para os dois seguintes 2,5 euros e o de encerramento 7,5 euros, sendo ainda possível adquirir um passe de acesso para todo o festival por 10 euros, segundo a Câmara de Almeirim.