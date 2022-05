O 21.º Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira arranca esta quinta-feira às 21h00 nessa cidade do distrito de Aveiro, apresentando até às 13h00 de domingo 140 performances por 178 artistas e companhias.

Decorrendo sobretudo ao ar livre, em diferentes espaços públicos do centro histórico, o evento envolve 37 projetos artísticos de 16 nacionalidades e todos eles têm entrada livre, embora os quatro espetáculos que obrigavam a inscrição prévia já estejam com lotação esgotada – o que representa 1.050 lugares no Cineteatro António Lamoso e 460 em palcos de rua.

Para o público que não assegurou previamente essas entradas continuam disponíveis 33 espetáculos, num cartaz que, segundo a organização do festival, abrange desde propostas mais intimistas a performances de grande formato, sempre em palcos não convencionais – como os jardins da biblioteca municipal, a casa do moinho nas margens do rio Cáster, a escadaria da igreja matriz ou a eira do orfeão local.

Ilusionismo, circo contemporâneo, teatro físico e dança urbana são alguns dos géneros artísticos explorados na edição deste ano, cujas 118 horas de conteúdos exploram temas como a sustentabilidade ambiental dos oceanos (é o caso da produção espanhola “Veles e Vents”, da companhia Xarxa Teatre), a obra literária de José Saramago (em “Venham enfim as grandes alegrias”, de Fábio Araújo) e a emancipação da mulher (em “Eu fêmea”, do Teatro do Mar).

Há ainda performances itinerantes como aquelas em que a Orquestra Criativa combina música com o trabalho plástico do italiano Danielle Villa, e outra em que a banda espanhola Red Wine Cabaret interpreta os seus temas numa parada de estilo ‘clown’.

Outras propostas em cartaz são “Gibberish not Gibberish”, em que o norte-americano Steven Gutierrez analisa se o humor e os pensamentos podem expressar-se através de uma escultura abstrata, e “OQDA”, em que a companhia Etta Ermini recorre a dança, equilibrismo e danças tradicionais marroquinas para provocar uma reflexão sobre comunicação multicultural.

A par de artistas e companhias consagradas, o Imaginarius de 2022 apresenta 15 novos jovens talentos de várias nacionalidades e aposta no reforço da programação infantil, que, além de performances de teatro e circo, este ano integra igualmente oficinas de serigrafia e oficinas de artes circenses.

O festival reserva ainda uma secção própria para profissionais das artes de rua, promovendo encontros entre agentes do setor e debates sobre temas como a participação comunitária e a segurança em eventos de massas.

À semelhança de anos anteriores, ainda antes de Santa Maria da Feira ser classificada pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia, o evento renova as suas sugestões culinárias ao envolver restaurantes selecionados na conceção de pratos inspirados pelo festival. Os menus podem consultar-se antecipadamente no site do Imaginarius e têm por base produtos locais e sazonais.

Em toda essa oferta de atividades, há espetáculos com tradução em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição. A organização do evento disponibiliza ainda cadeiras de rodas e lugares especiais para espetadores com mobilidade reduzida.