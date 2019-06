Ao longo dos três dias, os jovens e as estruturas ligadas à juventude do distrito de Setúbal são convidados a participar no evento, dando a conhecer ao público do festival as suas iniciativas nos espaços temáticos montados para o efeito, como a Mostra Associativa, o palco Paz, o palco Igualdade e a Tenda Juventude.

“Queremos promover o desenvolvimento social dos nossos territórios, fortalecendo o movimento associativo e o dinamismo da cidadania, aproximando a juventude e as autarquias, com uma oferta que é única, genuína e diferenciadora de outros festivais que são mais comerciais”, explicou Rui Garcia, presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal.

De acordo com a organização, no palco Paz, serão apresentados projetos musicais que se afirmam como novos valores da música nos vários concelhos do distrito de Setúbal, enquanto que, no palco Igualdade, é dada primazia aos músicos a solo, DJs e MCs.

O recinto recebe ainda a Tenda da Juventude, que acolhe, durante o evento, projetos mais intimistas nas áreas da música e da dança, e o espaço expositivo Arte em Liberdade, com trabalhos realizados por jovens artistas nas áreas da fotografia, desenho, pintura, gravura, ilustração, banda desenhada, instalação e escultura.

Além da demonstração de diversas atividades desportivas, o programa do festival, que tem entrada livre e campismo gratuito, prevê a realização de encontros, debates e animação de rua.

Pelo palco principal da festa, o palco Liberdade, vão passar artistas como Mundo Segundo & Sam the Kid, HMB, Karetus, Papillon, Mishlawi e Bispo que atuam nos dois primeiros dias do festival.

O Festival Liberdade termina, no domingo, com o Encontro do Movimento Associativo, no qual serão apresentados projetos e experiências do movimento associativo juvenil e dos municípios da região e aprovada uma proposta de resolução.