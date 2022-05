Em comunicado, a organização anunciou ainda as presenças do fadista Fernando Jorge, com Ivan Cardoso e Sandro Costa, e do Grupo Coral Papa Borregos de Alvito.

A residência artística do festival vai ser feita por Tellurian, um projeto de Carincur com João Pedro Fonseca (Zabra) e o Coro do Carmo de Beja, cujo resultado vai ser apresentado no dia 23, no Salão da Santa Casa da Misericórdia local.

O MUPA vai também contar com as presenças de DJ Firmeza, Tiago, DJ Stá e Hand The DJ.

Antes, tinham sido já anunciados África Negra, Föllakzoid, Cookie Jane, Ghoya, Riccardo La Foresta, Clothilde, Gadutra, Lapili, Baba Sy e MBODJ do Jokkoo Collective, De Schuurman e DJ Diaki da Nyege Nyege, João Melgueira e Viegas.