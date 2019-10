“É um nome que é lembrado por todas as pessoas e é justo neste festival literário fazermos esta homenagem”, adiantou, em declarações à Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Carlos Armando Costa.

A efeméride é assinalada com um espetáculo musical dirigido pelo neto da escritora Martim Sousa Tavares, inspirado no conto “A Menina do Mar”, com música de Fernando Lopes-Graça, que conta com as participações da Orquestra do Conservatório de Angra do Heroísmo e da atriz Judite Parreira.

“O neto dela é maestro, preparou um espetáculo com os músicos do conservatório de Angra e com leituras de uma artista local, a Judite Parreira. É um espetáculo que envolve muito o meio local também”, salientou Carlos Armando Costa.

Criado há 15 anos com o objetivo de dinamizar a cidade da Praia da Vitória nos meses de inverno, o Outono Vivo pretende agora ser também um atrativo turístico da ilha Terceira em época baixa, sobretudo para o mercado nacional.

“A grande feira do livro no país é a feira de Lisboa e depois há outras feiras pelo país inteiro, mas andar de avião e vir aos Açores dá outra mística. E depois ainda, tendo oportunidade de estar próximo e de falar diretamente com pessoas que se calhar lá fora têm mais dificuldade, torna o destino e esta época interessantes”, salientou o autarca.