Em comunicado enviado à Lusa, a Câmara Municipal de Ponte de Lima adianta que o programa tem um orçamento de 70 mil euros, decorre de 16 de julho a 13 de agosto, e contém mais de 40 concertos e "momentos ligados à música", todos gratuitos e a decorrer "em locais de referência do Centro Histórico" da vila.

Pelas ruas e locais históricos mais antiga vila do país, vão passar nomes como os pianistas Heribert Koch e Luís Pipa, a soprano Sara Braga Simões, os Ensemble Med - Diálogo Interculturas no Mediterrâneo Medieval e Old Jerusalem.

Além da música, haverá um "momento especial" com a exibição do filme "Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer, distinguido este ano com quatro Óscares, entre os quais o de Melhor Ator, para Rami Malek.