Em comunicado divulgado na sua página da Internet, o município de Vila de Rei explicou que o Festival Rock na Vila está de regresso nos dias 3 e 4 de junho ao parque das feiras.

“Organizada pelo município de Vila de Rei, esta é a 17.ª edição do Festival e apresenta como principais atrações Murta e o ‘rapper’ Plutonio, entre outras fantásticas bandas que apresentarão espetáculos de grande qualidade aos milhares de festivaleiros esperados em mais um Rock na Vila”, lê-se na nota.

O Festival Rock na Vila arranca no dia 3 de junho, com a atuação das bandas Artigo 21 e (Re)-Invention.

Na primeira noite, atua ainda o cabeça de cartaz do evento, Francisco Murta, conhecido do público nacional após a sua participação no programa televisivo "The Voice", onde foi finalista.

Os DJ Nuno Calado e Gonçalo Farinha completam o programa para o primeiro dia de festival.

No dia seguinte, o público pode apreciar as atuações dos Blues & Outros Tons, Palomita e los Gringos Locos, Plutonio e os DJ Kiss Kiss Bang Bang, uma presença habitual nos principais festivais e eventos académicos por todo o país, fazendo em 2022 a sua estreia nos palcos vilarregenses.

A encerrar a 17.ª edição do Rock na Vila, a dupla vilarregense DJ Seadas & MC Pinkie regressa à tenda eletrónica do evento e promete novos momentos de pura diversão.

As entradas para o festival são gratuitas, tal como o campismo, "que apresenta excelentes condições para quem desejar acampar e usufruir do evento em toda a sua plenitude".

Os interessados podem ainda consultar o link https://www.facebook.com/festivalrocknavila, onde podem acompanhar todas as novidades do Rock na Vila.