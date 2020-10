O festival de fado desenvolve-se ao longo de sexta-feira e sábado, em cinco palcos instalados no bairro, e conta com a exposição "Bem-Vinda Sejas, Amália", no Terminal de Cruzeiros de Lisboa.

A carreira de Amália Rodrigues (1920-1999) é também tema de um "videomapping" a ser projetado, na sexta-feira e no sábado, às 20:45, 21:00, 21:45 e 22:00, na fachada do Terminal, a Santa Apolónia.

Na sexta-feira, no palco principal do Terminal, atuam, às 19:00, o trio do guitarrista Custódio Castelo, às 20:00, Duarte, às 21:00, Maria Emília, às 22:00, José Gonçalez, com Fafá de Belém, e, às 23:45, Mariza.

Além deste palco, o Terminal de Cruzeiros conta também com outro no terraço, que se juntam aos outros: um no Museu do Fado, destinado a fadistas amadores, outro no largo do Chafariz de Dentro, no exterior do museu, e o palco Amália, instalado no auditório dos escritórios Abreu Advogados, onde, na sexta-feira, cantam André Baptista, às 23:30, e Vânia Duarte, às 22:15.

No sábado, segundo e último dia do festival, o cartaz inclui o espetáculo "Celebrar Amália 100 anos depois", às 23:45, no palco do Terminal de Cruzeiros, em que participam o ex-músico da diva Jorge Fernando, e os cantores Katia Guerreiro, Rui Veloso, Marco Rodrigues, Sara Correia e André Amaro.

Neste palco atuam também, no sábado, Filipa Cardoso (22:00), José Geadas (21:00) e Júlio Resende, que apresenta "Carta para Amália" (19:00).

Ainda no sábado, no terraço do Terminal, atuam Beatriz Felício (17:00), Miguel Moura (17:45), Tiago Correia, Maura, Joana Almeida e Buba Espinho, que apresentam "Fado em Boas Mãos" (18:30), e Hélder Moutinho (20:45).

No palco Amália cantam, neste segundo e último dia, Catarina Rocha e Francisco Salvação Barreto.

O festival conta com a apresentação, no palco do largo do Chafariz de Dentro, da Escola de Fado Amador e Criatrivo de Alverca, na sexta-feira, às 20:00, e, no sábado, à mesma hora, da Escola de Fado do Clube Lisboa Amigos do Fado.