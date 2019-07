O compositor Morton Subotnick, em colaboração com o artista alemão Lillevan, Suzanne Ciani, “uma pioneira do uso dos sintetizadores”, a dupla australiana Oren Ambarchi e Robert Aiki Aubrey Lowe, e Kode 9, fundador da editora Hyperdub, no Reino Unido, vão atuar no festival.

A música experimental de Felicia Atkinson, o espetáculo audiovisual de Drew McDowall e Florence To, e “as paisagens emocionais e estéticas criadas com maquinarias e modulares caseiros” da artista Clothilde, completam as confirmações anunciadas em comunicado.

O festival Semibreve recebe, ainda, Alessandro Cortini, Scanner com Miguel C. Tavares, Avalon Emerson, Nik Void, Ipek Gorgun, Rian Treanor e Deaf Center.