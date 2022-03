Setúbal é a primeira paragem do Soam as Guitarras, um festival que convida a espetáculos inéditos, ou com convidados especiais, e que cumpre este ano a sexta edição noutras três cidades: Oeiras, Évora e Póvoa de Varzim.

A programação anunciada diz respeito apenas a Setúbal e começa a 6 de abril com o músico Salvador Sobral, que estará em formato trio, com os guitarristas André Santos e Manuel Rocha no Fórum Luísa Todi.

A 7 de abril, na mesma sala apresentar-se-á o músico Jorge Palma, com o filho, Vicente Palma.

No dia seguinte, no Cinema Charlot acontecerá um encontro em palco entre os guitarristas Budda Guedes e João Cabeleira (Xutos & Pontapés).

O Festival Soam as Guitarras em Setúbal termina a 9 de abril com uma atuação de Samuel Úria, com a participação da cantora Cláudia Pascoal.