O VOA - Heavy Rock Festival arranca na próxima quinta-feira, dia 4 de julho, no Estádio do Restelo, em Lisboa, e vai contar com concertos de Slipknot, Lamb Of God e Slayer, entre outros.

Nas redes sociais, a organização revelou a lista de objetos proibidos, como armas de fogo, armas brancas, garrafas, latas, copos, cadeiras ou correntes metálicas. O festival anunciou ainda que mosh e o crowdsurfing serão proibidos durante os concertos.

Veja a lista completa de objetos proibidos:

- Armas de fogo e armas brancas

- Material explosivo e pirotécnico

- Garrafas, latas e copos

- Chapéus de chuva

- Seringas e drogas

- Selfie sticks e hastes rígidas

- Mensagens xenófobas ou de apelo à violência

- Lancheiras, caixas e recipientes

- Cadeiras de qualquer tipo ou formato

- Correntes metálicas

- Malas e mochilas

- Lanternas, lasers e flashlights

- Máquinas profissionais de fotografia, vídeo ou som