FINNEAS, irmão de Billie Eilish, revelou na passada sexta-feira, dia 3 de setembro, um novo single do seu álbum de estreia. O disco "Optimist" tem lançamento previsto para 15 de outubro.

"The 90s" é a nova canção do artista e sucede a "A Concert Six months From Now". No single, FINNEAS viaja até ao passado e relembra a era onde ainda não havia smartphone, nem acesso generalizado à internet.

"Acho que os anos 90 foram os tempos mais modernos que não eram governados pela internet. Acho que havia um ar de otimismo que talvez não esteja tão presente hoje em 2021. E acho que é sempre importante ser otimista, mas acho que havia uma esperança e um futuro brilhante nos anos 90", sublinhou o artista norte-americano.

O videoclip de "Optimist" foi realizado por Sam Bennett e conta com coreografia de Monika Felice Smith.

Veja o vídeo: