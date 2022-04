Ainda em abril, a banda atua no Festival Fado in a Box, no dia 15 no Teatro das Figuras em Faro e no dia 16 no Teatro Municipal de Bragança.

Em maio, a digressão de “Fladu Fla” passa pelo Porto, dia 13 no Maus Hábitos, e por Osnabrück, na Alemanha, no Festival May Week. Em junho os Fogo Fogo têm concertos marcados nas Caldas da Rainha, dia 24 no Festival Impulso, e em Mértola, dia 26 nas Festas da Vila.

A digressão inclui ainda datas em Freamunde (1 de julho), Torres Novas (8 de julho), Ovar (9 de julho), Pombal (23 de julho), Honigsee, na Alemanha (5 de agosto), e Braga (12 de agosto).

“Fladu Fla”, o primeiro álbum dos Fogo Fogo, quinteto português, lusófono, nascido na Casa Independente, em Lisboa, onde protagonizou concertos mensais a tocar funaná e a homenagear artistas de paragens cabo-verdianas, foi editado em setembro do ano passado.