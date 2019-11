No ano em que comemora vinte anos de carreira, Ana Carolina volta à estrada e dá início à digressão "Fogueira em Alto Mar", a décima segunda de toda a sua carreira.

A digressão em Portugal tem início a 2 de abril com um concerto no Multiusos de Guimarães. No dia seguinte a artista ruma ao Porto, para subir ao palco do Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota. Já dia 5 de abril, é a vez de a cantora brindar Lisboa com um espetáculo no Campo Pequeno, fechando as datas com uma atuação em Coimbra, a 8 de abril, no Convento de S. Francisco.

A digressão "Fogueira em Alto Mar", conta com a direção de Guilherme Leme. O espetáculo surge na sequência do lançamento do álbum homónimo, o primeiro com músicas inéditas após um hiato de seis anos. Ana Carolina, explica que o "alinhamento tem as seis canções recém-lançadas do primeiro EP". "E, claro que os maiores sucessos dos meus 20 anos de carreira não ficam de fora", frisa.

PREÇOS

MULTIUSOS DE GUIMARÃES // 2 DE ABRIL

Plateia VIP Central * 60€