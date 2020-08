Fora do relvado, Cristiano Ronaldo mostrou os deus dotes para a música. Num vídeo partilhado no Instagram por Georgina Rodríguez, o futebolista português canta o tema "Apaixonadinha".

A canção é originalmente interpretada por Marília Mendonça, conhecida como a "rainha do sofrimento" ou como a "Adele do Brasil". Léo Santana e Didá Banda Feminina também participam no tema "Apaixonadinha".

Veja o vídeo de Cristiano Ronaldo partilhado por Georgina Rodríguez: