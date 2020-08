“Fora de Campo”, que estará em cena entre 10 e 13 de setembro no Teatro Taborda, segundo o coletivo num comunicado hoje divulgado, “recupera os mecanismos das séries televisivas mais comuns, para discursar sobre poder, arquitetura, emancipação e liberdade”.

“Fora de Campo”, uma criação do SillySeason (Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva e Ricardo Teixeira), tem conta no elenco, além dos três elementos do coletivo, com Ana Moreira, Érica Rodrigues, Sérgio de Brito e Vítor Silva Costa.

A peça estará em cena no Teatro Taborda, de entre 10 e 12 de setembro às 21:30 e no dia 13 do mesmo mês às 16:30. Em novembro, “Fora de Campo” ruma ao Funchal, onde estará em cena no Balcão Cristal entre os dias 25 e 27.