James Blake, cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor britânico premiado nos Grammys, revelou na passada sexta-feira, dia 23 de julho, "Say What You Will", o primeiro single do seu próximo álbum. Segundo a Universal Music, o disco "Friends That Break Your Heart" chega às lojas e aos serviços de streaming de música a 10 de setembro.

"Say What You Will" conta com um videoclip com a participação de FINNEAS, irmão de Billie Eilish - veja aqui.

"A canção 'Say What You Will' é sobre encontrar paz com quem és e onde estás, independentemente do quão bem as outras pessoas pareçam estar a viver. A comparação é o ladrão da alegria", sublinha o artista em comunicado.

Alinhamento de “Friends That Break Your Heart”:

1. “Famous Last Words”

2. “Life Is Not The Same”

3. “Coming Back (feat. SZA)”

4. “Funeral”

5. “Frozen (feat. JID & SwaVay)”

6. “I’m So Blessed You’re Mine”

7. “Foot Forward”

8. “Show Me (feat. Monica Martin)”

9. “Say What You Will”

10. “Lost Angel Nights”

11. “Friends That Break Your Heart”

12. “If I’m Insecure”