Uma serigrafia de Roberto Chichorro, elaborada por ocasião do 85.º aniversário da Fundação Inatel, está em leilão até 15 de janeiro de 2022, com o valor de venda a reverter a favor da Apoiarte – Casa do Artista.

Com uma base de licitação de 350 euros, o leilão processa-se através do site da Fundação Inatel – www.inatel.pt –, e o montante a apurar será doado pela Fundação à Casa do Artista, inaugurada em 1999, anunciou hoje a Fundação Inatel. Apoiar e dignificar os profissionais que exerçam ou tenham exercido atividade nas áreas das artes cénicas, do cinema, da rádio e da televisão é o principal objetivo da Casa do Artista. Nascido em Moçambique, a 19 de setembro de 1941, Roberto Chichorro vive em Portugal desde 1985, onde se dedica exclusivamente à pintura.