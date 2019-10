Uma nota da organização informa que o SSW será dedicado à natureza, preservação ecológica e partilha de experiências na praia dos surfistas, em Cabo Ledo, na província de Luanda.

O músico brasileiro, que também é surfista, vai animar igualmente a noite com algumas interpretações do seu repertório musical.

O evento, organizado pela Social Team, um grupo multidisciplinar fundado em 2012, com foco na competição e desenvolvimento de atividades sócio-desportivas, tem periodicidade anual, sendo a primeira vez que conta com a participação de uma figura internacional.

Em 2018, a atração do SSW foi a dupla de DJ portugueses John Mayze e Miguel Faria, que regressam este ano a Angola para o evento que conta com a participação de mais de 40 surfistas nacionais e estrangeiros, mais de metade para a competição profissional.

A edição deste ano conta também com a participação de surfistas das províncias do litoral de Angola - Namibe, Huíla, Benguela e Huambo.

No ano passado, o SSW contou com a participação de mais de 4.000 festivaleiros.

Na quarta-feira, a organização realiza uma conferência de imprensa de apresentação oficial do SSW, que contará com a presença de representantes de Ministério do Turismo, Polo de Cabo Ledo, Sagres, patrocinador oficial do evento, e do Social Team.