Composto por poemas e textos de prosa poética, a nova obra é um regresso a este estilo, com o qual tem vindo a experimentar desde a juventude e que publicou pela primeira vez há três anos no volume "Aves Migratórias” (2019).

“A poesia é um exercício simbólico, é o exercício literário mais perto da linguagem do inconsciente. Traz grandes vantagens em relação à imaginação, à fantasia”, disse a autora à agência Lusa.

Nos textos reflete sobre a condição da mulher, faz uma “certa introspeção” e entra em "diálogo com conflitos internos e também com o mundo exterior”.

Em vez de uma poesia convencional, Ruivo Trindade confessa preferir a "prosa poética, um género ao qual não se dá tanto valor”, mas que permite evitar a preocupação com rimas ou métricas, privilegiando “o ritmo e a musicalidade".

"Sempre senti que isso era uma prisão e passei a escrever poemas sem me preocupar com isso e a prosa poética vem nesse sentido, tem uma liberdade maior em relação a essas ‘regras’”, explicou Gabriela Ruivo Trindade, que reside em Londres desde 2004.

O titulo “Uma Mulher de Palavra" vem de um texto curto que venceu um desafio literário em 2011, em Leiria.

Para este projeto, decidiu também romper com as convenções que até agora tinha seguido e decidiu fazer pela primeira vez uma publicação de autor, na plataforma Amazon, como “uma experiência”, que é também uma vontade de “internacionalização".

"Gosto de fazer o trabalho de edição, incluindo desenho da capa, paginação, e a vantagem é que não há custos iniciais de impressão. Uma edição numa gráfica pode ficar mais barata, mas é preciso dinheiro para se investir à partida”, disse.

A publicação naquela plataforma possibilita que o manuscrito seja impresso, mas também pode ser comercializado em formato digital, o que fez com o público lusófono em vista, principalmente os leitores brasileiros.

Esta ambição foi influenciada pelo contacto com escritores e artistas de outros países de língua portuguesa no projeto "Mapas de Confinamento”, que cofundou em 2021, com Nuno Garcia.

“Tenho uma grande vontade que os livros cheguem ao Brasil, mas é complicado pelos meios normais e tradicionais”, referiu, adiantando que o formato digital é popular no Brasil.

Entretanto, Gabriela Ruivo Trindade terminou a escrita e está em processo de revisão e edição do romance “Lei da Gravidade”, produzido no ano passado com o apoio de uma bolsa de criação literária da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

O romance "Lei da Gravidade” deverá ser publicado em 2023, dez anos depois de a autora ser distinguida com o Prémio LeYa em 2013 pelo romance "Uma Outra Voz”, que também foi reconhecido com o PEN Clube Português Primeira Obra em 2015.

Da obra da autora, nascida em Lisboa em 1970 e formada em Psicologia, constam ainda o conto Infantil "A Vaca Leitora” (2016) e a coleção de contos "Espécies Protegidas” (2021).