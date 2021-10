De acordo com a Underdogs, em comunicado, “Wasted Rita – Underdogs Artists Collection” é apresentado na sexta-feira, entre as 19:00 e as 21:00, na galeria, “em conjunto com a inauguração de uma instalação criada pela artista em celebração desta ocasião”.

“Depois de publicações sobre os artistas visuais Alexandre Farto aka Vhils, Pedro Matos e AkaCorleone, esta coleção, que explora as obras, processos criativos e inspiração de artistas representados pela Galeria Underdogs, termina agora com uma edição inteiramente dedicada à artista Wasted Rita”, refere a galeria.

O livro, bilingue em português e inglês, conta com textos de Pauline Foessel, fundadora da plataforma Underdogs juntamente com Vhils, que “revelam uma visão aprofundada sobre a obra da artista, explorando a sua utilização das palavras, tanto como forma de expressão como arma, arremessando-as com uma mistura única de crueza, humor e empatia, que nos confronta com as nossas próprias contradições, emoções e o absurdo dos mecanismos da experiência humana contemporânea”.

A instalação, que ficará patente até 14 de novembro, composta por uma série de néons, intitula-se “It’s a 2-week only site-specific installation to go along with my first artist book and its 2 signing sessions on 2 different days”, “nome que faz referência a um segundo momento de assinatura de livros que ocorrerá no dia 13 de novembro das 17:00 às 19:00, no âmbito da LAW - Lisbon Art Weekend, também na Galeria Underdogs”.