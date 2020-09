Antecipando o 26.ª aniversário, a ZDB, associação cultural sem fins lucrativos, criada em 1994 e sediada no Bairro Alto, em Lisboa, propõe neste ciclo “uma programação nacional e, como habitualmente, desperta – através da apresentação de um programa de 'performances', música e as suas intersecções com as artes visuais – as curiosas ligações entre entidades que por vezes parecem antagónicas”.

De acordo com a ZDB, em comunicado, “neste programa, novas particularidades sonoras e musicais são combinadas com 'performances' e propostas visuais desafiantes”.

O ciclo arranca no dia 29 de setembro com “Peça do coração: EXCALIBUR”, uma 'performance' da coreógrafa e bailarina Mariana Tengner Barros, que “projeta cruzamentos disciplinares em colaboração com o artista gráfico Mark Angelo e a equipa da A Bela Associação”.