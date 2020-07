À 31.ª edição, os GLAAD Media Awardss continuam a celebrar a representação LGBTQ+ nas histórias que chegam através de filmes, séries, banda desenhada, videojogos e jornalismo. Os vencedores foram conhecidos esta quarta-feira, dia 30 de julho.

"Pose", disponível na Netflix e na HBO Portugal, foi uma das vencedoras na cerimónia virtual. A série da FX protagonizada por MJ Rodriguez venceu o galardão de Melhor Série Dramática - "Batwoman"(The CW), "Billions" (Showtime), "Euphoria" (HBO), "Killing Eve" (AMC), "The L Word: Generation Q" (Showtime), "The Politician" (Netflix), "Shadowhunters" (Freeform), "Star Trek: Discovery" (CBS All Access) e "Supergirl" (The CW) também estavam na corrida.

Já "Schitt’s Creek" (Pop) levou para casa o prémio de Melhor Série Cómica. "Brooklyn Nine-Nine" (NBC), "Dear White People" (Netflix), "Dickinson" (Apple TV+), "Sex Education" (Netflix), "Superstore2 (NBC), "The Other Two" (Comedy Central), "Uma Dia de Cada Vez" (Netflix), "Vida" (Starz) e "Work in Progress" (Showtime) também estava nomeada.

Lil Nas X recebeu o GLAAD para Melhor Artista Musical. Já "Booksmart: Inteligentes e Rebeldes" foi galardoado na categoria de Melhor Filme.

No total, mais de uma centena de filmes, músicos, programas televisivos, revistas de banda desenhada e reportagens de 2019 foram nomeados pelos prémios.

A cerimónia contou com a participação de dezenas de estrelas, como Dolly Parton, Lena Waithe Kandi Burruss, Cara Delevingne, Lil Nas X, Ryan O’Connell, Peppermint, Geena Rocero, Lilly Singh, Brian Michael Smith, Dwyane Wade & Gabrielle Union, Lena Waithe, Mj Rodriguez ou Billy Porter.

Conheça aqui todos os vencedores.