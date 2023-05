A secretaria regional do Turismo e Cultura considera que Horácio Bento de Gouveia é “uma das maiores figuras da literatura madeirense” e “um dos autores portugueses mais produtivos do século XX, dando voz e lugar aos costumes e tradições madeirenses, como provam muitos dos seus romances: 'Ilhéus' (Canga), 'Águas Mansas', 'Alma Negra e Outras Almas' (contos e crónicas da Madeira), 'Margareta'", entre outros títulos.

O romance agora reeditado, dado à estampa em 1959, “foi aclamado pelos seus pares, pela imprensa regional e nacional e sobretudo pelos leitores que se identificaram de imediato com o retrato social da Madeira e com a trama em torno do bordado, da carestia de vida e da fuga de muitos para a Venezuela e África do Sul em busca do ‘el dorado’”, acrescenta o comunicado.

Horácio Bento de Gouveia (1901-1983), nascido na freguesia de Ponta Delgada, concelho de São Vicente, foi jornalista, ensaísta, conferencista, cronista e professor do ensino secundário.