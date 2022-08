O Centro Cultural da LX Factory vai receber uma exposição de fotos e poemas do escritor angolano entre 10 de setembro e 23 de outubro. O Espaço Talante vai receber “Gramática do instante e do infinito”, a primeiro publicação de fotografia de Agualusa, lançada em 2020 pela mão da curadora e editora brasileira Lucia Bertazzo.

Os retratos da ilha, da gravidez e os poemas lado a lado nasceram em livro e saltaram para uma exposição.

"Havia a proposta de livro, eu tinha poemas que tinha escrito e outros fui fazendo, enquanto fotografava", explicou escritor José Eduardo Agualusa na apresentação da exposição, em 2021, em Maputo.

Poesia e fotografia surgem como uma peça única, coisas que "estão ligadas: para mim é muito orgânico, até porque a palavra está diretamente ligada à imagem e as fotos também nasceram com estes poemas". "Tirei muitas, muitas fotos, até encontrar uma de que gostasse", explicou à Lusa.