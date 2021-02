"Carolina Beatriz Ângelo - Um pequeno grande gesto de coragem" foi escrito por Carla Maia de Almeida e ilustrado por Delfim Ruas, e está integrado na coleção "Grandes Vidas Portuguesas" daquela editora.

No livro é recordado o percurso pioneiro de Beatriz Ângelo na medicina e na defesa dos direitos das mulheres, entre finais do século XIX e início do século XX.

Beatriz Ângelo foi a primeira cirurgiã portuguesa, especializada em ginecologia, fez parte da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e foi a primeira mulher a votar nas eleições para o parlamento da 1.ª República, em 1911, "num gesto de coragem sem igual na sua época", escreveu a autora.

Este é o segundo livro que Carla Maia de Almeida publica na coleção "Grandes Vidas Portuguesas", juntando-se a "Ana de Castro Osório - A mulher que votou na literatura".

A coleção biográfica "Grandes Vidas Portuguesas" é uma parceria entre a Imprensa Nacional Casa da Moeda e a editora Pato Lógico, tendo já publicado livros sobre personalidades como Carmen Miranda, José Saramago, Humberto Delgado, Salgueiro Maia e o Soldado Milhões.