Do programa comemorativo destacam-se homenagens a título póstumo, com o descerramento de novos topónimos na cidade em homenagem a Daniel Vendeiro (foi autarca e dirigente associativo), Norberto Gonçalves (foi professor e presidente da Associação de Jogos Tradicionais da Guarda) e Segura Fernandes (foi professor e dirigente associativo).

Segundo o município da Guarda, pelas 15h30 de segunda-feira será descerrado o topónimo “Rua Daniel Vendeiro” (entre a Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro e a Rua da Malmedra), pelas 16h00 o topónimo “Largo Norberto Gonçalves” (entre a Rua Francisco de Passos e a Avenida dos Bombeiros Voluntários Egitanienses) e, pelas 16h30, o topónimo “Rua Segura Fernandes” (na Avenida Cidade de Salamanca, junto do Pavilhão Desportivo Municipal de São Miguel).

As comemorações do 25 de Abril na cidade da Guarda começam na quinta-feira, com a abertura do 5.º encontro “Imagem & Território: Fotografia sem fronteiras”, e prosseguem no sábado, com o 2.º Torneio de Natação da Guarda Cidade dos 5 F’s (9h00 - 18h00, Piscinas Municipais).

Na segunda-feira, dia 25 de Abril, o programa comemorativo inicia pelas 9h30, com um Torneio de Basquetebol (Pavilhão Desportivo de São Miguel e Pavilhão INATEL).

Seguem-se as comemorações protocolares com o “Hastear da bandeira” junto aos Paços do Concelho, pelas 10h30, com a participação da Banda Filarmónica de Famalicão da Serra e das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários Egitanienses, de Gonçalo e de Famalicão da Serra.

Para as 10h45 está agendada a sessão solene comemorativa “Abril, Liberdade e Juventude”, com intervenções do presidente da Assembleia Municipal, José Relva, do presidente da Câmara, Sérgio Costa, e de jovens convidados.

“Depois da sessão são inauguradas exposições com trabalhos das escolas e Associações Juvenis na Rosácea da Câmara Municipal e nos jardins José de Lemos e Frei Pedro, também elas subordinadas aos temas da Liberdade e da Juventude”, adiantou a autarquia da Guarda em comunicado.

O programa inclui, ainda, o Torneio dos Campeões, a realizar pelas 18h00, no Estádio Municipal, pelo clube Guarda Unida Desportiva e, às 21h30, no grande auditório do Teatro Municipal, um concerto de Rodrigo Leão, que também assinala o 17.º aniversário daquele complexo cultural.

As comemorações do “Dia da Liberdade” na cidade mais alta do país terminam no dia 29, com o espetáculo musical “Mais Alto!”, dirigido às escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

O espetáculo terá lugar no grande auditório do Teatro Municipal e é organizado pelo município e pela Estrutura de Missão das comemorações do 50.º aniversário da Revolução de 25 de Abril de 1974.