A guitarra usada por Kurt Cobain no concerto "MTV Unplugged in New York", dos Nirvana, em 1993, foi vendida no sábado num leilão organizado pela casa Julien's por seis milhões de dólares (cerca de 5.385.891 euros), um recorde para o instrumento.

O comprador é o empresário australiano Peter Freedman, fundador da empresa Røde Microphones, informou a Julien's em comunicado. O empresário afirmou que pretende exibir o instrumento em várias cidades do mundo, revertendo os lucros o apoio à cultura. O preço, de 5 milhões de dólares (cerca de 4.473.332 euros), que subiu a 6,01 milhões (cerca de 5.385.891 euros) após taxas e comissões, superou amplamente a estimativa inicial da Julien's, que fixou o ponto de partida do leilão em um milhão de dólares. Até ao momento, a guitarra mais cara da história era uma Fender Stratocaster, batizada "Black Strat", usada pelo guitarrista do grupo britânico Pink Floyd, David Gilmour. O instrumento foi vendido pelo músico por 3,975 milhões de dólares (3.556.298 euros), num leilão organizado em junho de 2019 pela Christie's, com lucros destinados a obras de caridade. A guitarra de Kurt Cobain vendida no sábado é um modelo raro, o D-18E fabricado pela norte-americana Martin e do qual existem apenas 302 exemplares. A atuação acústica dos Nirvana durante a gravação da popular série "MTV Unplugged", a 18 de novembro de 1993, tornou-se naquele que é considerado um dos maiores álbuns ao vivo da história. O concerto decorreu a menos de seis meses do suicídio de Kurt Cobain, a 5 de abril de 1994. A guitarra foi vendida com o estojo, personalizado pelo líder nos Nirvana.