Os Guns N' Roses confirmaram o regresso a Portugal. A atuação da banda no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, está agendada para dia 4 de junho de 2022. A primeira parte do espetáculo fica a cargo de Gary Clark Jr.

"Os bilhetes de 20 de maio de 2020 e 2 de junho de 2021 mantém-se válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Para quem não tiver bilhete, pode adquiri-lo em everythingisnew.pt", frisa a promotora em comunicado.

Os Guns N’ Roses conquistaram o mundo em 1987 com o álbum "Appetite for Destruction", que continua a ser o disco de lançamento mais vendido da história.

"Desde o início da tour 'Not In This Lifetim' em 2016, Guns N ’Roses tocaram os maiores hits em 160 concertos para mais de 5,5 milhões de fãs em estádios, arenas e festivais de todo o mundo, tonando-se na digressão com a terceira maior bilheteira de todos os tempos", lembra a Everything Is New.

Passeio Marítimo de Algés | 4 de junho de 2022

Abertura de Portas: 16h30

Início de Espetáculo: 18h00