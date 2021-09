Allie Sherlock é uma estrela das ruas de Dublin. Com a sua guitarra, a artista interpreta temas populares e tem conquistado fãs em todo o mundo - em 2018, a irlandesa chamou a atenção de Ellen DeGeneres e participou no talk show da apresentadora norte-americana.

No final de agosto, decidiu fazer uma versão de "Happier Than Ever", tema do último álbum de Billie Eilish. Na rua, Allie Sherlock foi aplaudida e a atuação também conquistou as redes sociais.

Veja o vídeo: