Já depois da fase mais restritiva de confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quinta-feira, sugerimos "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", o novo filme da Marvel, uma das estreias da semana.

Terceiro capítulo da segunda trilogia cinematográfica do alter ego de Peter Parker, é também o mais ambicioso da saga realizada por Jon Watts e protagonizada por Tom Holland. E um dos filmes mais aguardados do ano, que se tornou um fenómeno viral muitos meses antes da estreia, sobretudo devido a muitas especulações sobre a ligação desta aventura às sagas vividas por Tobey Maguire e Andrew Garfield na pele de Homem-Aranha no cinema.

"É uma aventura nostálgica que lança todos os seus trunfos e se aproxima mais das suas raízes de banda desenhada" do que os dois antecessores, assinala a crítica do SAPO Mag.

Saiba em que salas e horários pode ver o filme e espreite o trailer abaixo:

Mais sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

Scúru Fitchádu no Maus Hábitos, Porto

21h00 - 8 euros

O projeto de Marcus Veiga leva a palco a sua música afrofuturista que presta homenagem à música caboverdiana dentro de uma estética punk misturada com eletrónica.

Selma Uamusse no B.Leza, Lisboa

21h00 - 10 euros

A cantora moçambicana que já fez parte dos WrayGunn, Cacique’97 e Gospel Collective antecipa a festa dos seus 40 anos numa celebração junto dos amigos e do público. Mirza Lauchand assegura a primeira parte

Para ver na TV:

"A Mão de Deus"

Netflix

Vencedor do Grande Prémio do Júri no Festival de Veneza, o novo filme do italiano Paolo Sorrentino (realizador de "A Juventude" ou "A Grande Belexa") é um drama de contornos autobiográficos ambientado na Nápoles dos anos 1980. O elenco inclui Filippo Scotti e Toni Servillo.

"Harley Quinn" (T1 e T2)

HBO Portugal

Além de muito popular no cinema através do desempenho de Margot Robbie, a anti-heroína da DC Comics tem-se destacado no pequeno ecrã através desta muito elogiada série de animação coprotagonizada por Poison Ivy. As duas primeiras temporadas estrearam-se esta semana em Portugal e a terceira já foi confirmada.