Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta sexta-feira, depois da exibição nas salas de cinema, chega "Aviso Vermelho" chega à Netflix. O filme do serviço de streaming conta com um trio de luxo, com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds nos pápeis principais.

No filme, quando a Interpol emite um Alerta Vermelho — o mandado mais sério que se pode emitir para caçar e capturar os mais procurados do mundo — John Hartley (Dwayne Johnson), o melhor analista do FBI, envolve-se no caso. "A sua perseguição a nível global coloca-o no meio de um assalto ousado, onde é forçado a unir forças com Nolan Booth (Ryan Reynolds), o maior ladrão de arte do mundo, para procurar 'O Bispo' (Gal Gadot), a assaltante de arte mais procurada de sempre", resume a sinopse.

O elenco conta também com Ritu Arya e Chris Diamantopolous.

Mais sugestões para ver na TV:

"Dopesick" (estreia T1)

Disney+

Os primeiros dois episódios da série protagonizada por Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, John Hoogenakker, Kaitlyn Dever e Rosario Dawson estreiam-se esta sexta-feira. Do produtor executivo Danny Strong, "Dopesick" descreve e examina como uma empresa desencadeia a pior epidemia de drogas da história americana. Veja no "Popcorner" a entrevista com Peter Sarsgaard.

"Legacies" (estreia T4)

HBO Portugal

Na última década, os heróis e vilões de "Diários do Vampiro" e "The Originals" cativaram o público em todo o mundo e "deixaram um legado duradouro de amor e família, que continua em 'Legacies', um drama emocionante que conta a história da próxima geração de seres sobrenaturais na Escola Salvatore para Jovens e Superdotados".

Sugestões fora de casa? É seguir por aqui:

João Gil & Convidados em Castelo Branco

21h30

O concerto marca a reabertura do Teatro Municipal da Covilhã. O artista volta a subir a palco no sábado, dia 13 de novembro.

Concerto de Marta Pereira da Costa em Aveiro no Auditório Renato Araújo, Reitoria da Universidade de Aveiro

21h00

Marta desafiou o pianista Alexandre Diniz e juntos prepararam um espetáculo que junta os dois instrumentos numa verdadeira viagem musical. Os dois instrumentistas decidiram criar novos arranjos para o repertório existente, percorrendo as mais variadas sonoridades, desde a música tradicional portuguesa, o fado e o jazz, passando também por temas de world music. Os dois músicos prepararam ainda algumas novidades para apresentar em palco, temas inéditos e ainda homenagens a dois grandes nomes do Fado, Amália Rodrigues e Carlos do Carmo.

Espetáculo "Como Perder Um País" no Teatro Municipal do Porto - Rivoli

19h30 - 9 euros

De Diogo Freitas e Filipe Gouveia, "Como Perder um País" é o segundo espetáculo do ciclo Democracia e os Filhos dos Anos 90 da Momento – Artistas Independentes. Depois de "Democracy Has Been Detected", focado na influência da tecnologia de inteligência artificial na democracia, este projeto centra-se no potencial da manipulação, poder e discurso populista. Repete a 13 de novembro.



Anselmo Ralph e Gilmário Vemba na Altice Fórum Braga

21h00 - entre os 20 e 40 euros

O cantor recorda vários temas de sucesso num concerto que conta com intervenções do humorista Gilmário Vemba.