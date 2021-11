Já ultrapassado o confinamento, e com a vida cultural a retomar em várias vertentes, a oferta é muita, muitas vezes sugestiva, mas também pode ser dispersa ou estar pouco tempo disponível. Como ir ficando a par do que interessa?

O SAPO Mag pode ajudar e vai recomendar-lhe o que não deve perder, todos os dias, de segunda a sexta, e em vários pontos do país. Cinema, concertos, teatro ou exposições, mas também séries e filmes a não perder em casa, vão fazer parte do cardápio a acompanhar, por volta das 17h00 - a "Happy Hour" por excelência para muitos.

Esta quarta-feira, destacamos a estreia da segunda temporada de "Tiger King", na Netflix. Com Joe Exotic atrás das grades e Carole Baskin perto de se apoderar do seu polémico jardim zoológico, a saga nomeada para os Emmys prossegue o seu conturbado caminho.

Em "Tiger King 2" são reveladas novas motivações, histórias desconhecidas e segredos dos mais infames proprietários de felinos nos EUA.

"Os que pensavam que sabiam a história toda nem imaginam o que está para vir", garante a Netflix.

MAIS SUGESTÕES PARA VER NA TV:

"Simple as Water" (estreia)

HBO Portugal

O documentário é descrito como "uma meditação sobre os laços entre pais e filhos". "Um olhar magistral sobre o impacto da guerra, separação e deslocamento, o filme mostra a procura das famílias sírias por normalidade e o turbilhão de obstáculos que enfrentam para construir uma vida nova", resume o serviço de streaming.

SUGESTÕES FORA DE CASA? É SEGUIR POR AQUI:

Início da 12.ª edição do FESTIn no Cinema São Jorge, em Lisboa

19h00

O festival apresenta 51 filmes da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Esta quarta-feira, às 19h00, é exibido "A Mulher Sem Corpo" (Portugal), drama social do realizador português António Borges Correia, que estará presente na sessão junto com o elenco do filme para conversar com o público.

"Estreito/Estrecho" no Teatro Campo Alegre, no Porto (estreia)

19h30 - 9 euros

Uma cocriação do Teatro Experimental do Porto (TEP) e da companhia chilena Teatro La María. A peça, que discorre sobre a figura do navegador português Fernão de Magalhães e a sua viagem, no século XVI, ao estreito que ficou com o seu nome. Até 20 de novembro.